Александр Бастрыкин вновь заострил внимание на бедах жителей деревни Можвай в Удмуртии

Можвай. Удмуртия. Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жителей деревни Можвай в Завьяловском районе Удмуртии. Об этом сообщает Инфоцентр СК России.

Сообщается, что в комментариях в аккаунте Информационного центра «ВКонтакте» поступило обращение по вопросу отсутствия транспортного сообщения с деревней Можвай: проезд автобусов невозможен ввиду недостаточной ширины дороги, в связи с чем местным жителям, в том числе пенсионерам и детям, приходится пешком добираться до ближайшей остановки более трёх километров.

Имеющееся дорожное полотно находится в аварийном состоянии из-за его эксплуатации большегрузными транспортными средствами. В населённом пункте отсутствуют объекты социальной инфраструктуры и продовольственные магазины. Местная администрация не обеспечила бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение надлежащего качества, несмотря на наличие соответствующего судебного решения.

Напомним, проблемы Можвая не новы для руководства республики и Завьяловского района. Ещё в сентябре 2023 года селяне добились возбуждения уголовного дела из-за отсутствия транспортного сообщения. А организовать водопровод суд обязал администрацию Завьяловского района ещё в апреле 2022 года.