Пожилого ижевчанина осудили за убийство при превышении пределов самообороны

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии осудили пожилого жителя Ижевска за убийство при превышении пределов необходимой обороны. Об этом сообщает пресс-служба Завьяловского районного суда.

В апреле 2023 года в одном из населенных пунктов Завьяловского района между 60-летним подсудимым и потерпевшим возник словесный конфликт во время распития спиртного. В ходе ссоры потерпевший несколько раз ударил подсудимого, затем начал душить его. После этого погибший взял в руку топор и несколько раз ударил им виновного по голове.

Подсудимый не сдался и сбросил нападавшего с себя, выхватив у него из рук топор. Осужденный в начале избил потерпевшего, нанося удары по телу и голове, после чего повалил его на пол и нанес минимум восемь ударов лезвием топора по голове и шее потерпевшего.

При назначении наказания суд учел, что мужчина совершил преступление небольшой тяжести, оказал потерпевшему иную помощь после преступления, добровольно возместил ущерб, и назначил мужчине наказание в виде одного года ограничения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее похожий случай произошел в воткинских гаражах.