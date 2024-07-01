Крестный ход из Ижевска в Люк состоится 11 июля

Ижевск. Удмуртия. В четверг, 11 июля, накануне празднования дня памяти славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла (по церковному календарю 12 июля) и престольного праздника Петро-Павловского храма Ризположенского женского монастыря села Люк Завьяловского района Удмуртии в Ижевской епархии пройдет традиционный пеший крестный ход из Ижевска в Люк (0+).

Перед началом Крестного хода в 09:00 состоится молебен у места под строительство храма святых равноапостольных благоверного князя Владимира и княгини Ольги села Вараксино — напротив проходной ООО «Птицефабрика «Вараксино» (остановка автобуса №21 «Птицефабрика Вараксино»).

Места остановок крестного хода:

- поворот на посёлок Воложка, 5 км от места выхода;

- Старый Сентег, 6,3 км от предыдущей стоянки;

- конечный пункт — Ризположенский женский монастырь села Люк.

После окончания Крестного хода в 16:00 начнется Всенощное бдение в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла Ризположенского. В сам праздник 12 июля в 08:00 состоится праздничная Божественная литургия. Богослужения возглавит митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.