В аварии в Завьяловском районе пострадали 3 человека

Ижевск. Удмуртия. В ДТП с двумя иномарками и «Ладой Грантой» на территории Завьяловского района пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Днём 1 февраля на 12-м километре трассы «Ижевск-Сарапул» 61-летний водитель «Черри» не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с «Фордом», за рулём которого был 38-летний мужчина, и «Ладой грантой» с 21-летним водителем.

В результате аварии водители «Черри» и «Лады» получили травмы. Также пострадал пассажир отечественного автомобиля.

Госавтоинспекция Удмуртии напоминает, соблюдение скоростного режима даст вам больше времени для реагирования в случаях непредвиденных обстоятельств.