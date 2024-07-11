Межпоселковый газопровод в 24 км построили в Завьяловском районе Удмуртии

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе Удмуртии завершилось строительство нового межпоселкового газопровода протяжённостью 24 км. Как сообщает в соцсетях премьер-министр республики Ярослав Семёнов, теперь появилась возможность газифицировать дома в деревнях Нижний Вожой, Русский Вожой и в починке Вожойском.

«Ещё 14,5 км труб протянут внутри населённых пунктов, чтобы обеспечить техническую возможность подключить новых потребителей. По заявкам жителей трубу бесплатно подведут к границам участка. Льготникам правительство поможет также провести её по участку к самому дому и приобрести газовое оборудование. Для этого выделяем субсидию — до 100 тысяч рублей на домохозяйство. Этой мерой с начала года уже воспользовались 465 человек», — отметил Ярослав Семёнов.

Он подчеркнул, что работа ведётся в прочной связке с «Газпром газораспределение Ижевск». За полгода компания уже построила почти 218 км газовых сетей и подключила к голубому топливу более 3,5 тыс. семей.