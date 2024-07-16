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Десятки надгробий уничтожили вандалы на сельском кладбище в Удмуртии

09:49, 16 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Десятки надгробий уничтожили вандалы на сельском кладбище в Удмуртии
09:49, 16 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
80
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#Пугачево\n#Завьяловский район\n#кладбище\n#вандализм
Фото: МБУ "Пугачевская сельская управа"
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Полиция намерена разыскать виновных.

Завьялово. Удмуртия. На кладбище села Юськи, что в Завьяловском районе Удмуртии, неизвестные уничтожили десятки надгробий. Фотографиями нашествия вандалов поделились в соцсетях жители соседнего села Пугачёво (Малопургинский район), которые также хоронят здесь своих родных.

На кадрах видно, что каменные надгробия повалены рядами, часть из них разбита. Кресты также вырваны из земли и повалены. Жители обоих сёл в комментариях не скрывают отчаяния и непонимания.

Как сообщили «Сусанину» в пресс-службе МВД по Удмуртии, сотрудниками ОМВД России «Завьяловский» по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

09:49, 16 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
80
0
#Пугачево\n#Завьяловский район\n#кладбище\n#вандализм