Женскую хоккейную команду «Ижсталь» создали в Удмуртии

Команда начала тренировки ещё в сентябре 2019 года.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске создали юниорскую команду «Ижсталь», которая состоит из девочек-хоккеисток. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

Команду возглавил мастер спорта по хоккею Дмитрий Незнамов. В состав попали спортсменки 2007-2013 годов рождения со всей республики. Тренировки начались в сентябре 2019 года. Девушки занимались в составе специализированной спортшколы олимпийского резерва по хоккею и участвовали в товарищеских турнирах.

Первое серьёзное испытание ждёт девчонок в Санкт-Петербурге. Юные хоккеистки представят Удмуртию на четвёртом ежегодном турнире женских команд «В хоккей играют настоящие девчонки», который пройдёт с 29 февраля по 4 марта.