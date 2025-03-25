Ижевск. Удмуртия. Депутата Госсовета Удмуртии Вячеслава Девятова осудили за хранение наркотиков в крупном размере и за склонение к их употреблению. Об этом «Сусанину» сообщили в Объединённой пресс-службе судов УР.

Напомним, Вячеслав Олегович находился в СИЗО с 12 по 14 августа 2024 года, под домашним арестом содержался с 15 августа. Суд начал заседания в ноябре, а приговор был вынесен 10 февраля 2025 года.

Суд установил, что Вячеслав Девятов совершил преступления против здоровья населения и общественной нравственности. В итоге по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» депутата Госсовета Удмуртии приговорили к 3 годам лишения свободы. По пункту «д» части 2 статьи 230 УК РФ «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» — к 5 годам лишения свободы.

Путём частичного сложения наказаний окончательный срок лишения свободы 5 лет 6 месяцев. Также суд решил применить правила статьи 73 УК РФ и назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 4 года.

Дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд посчитал излишними.