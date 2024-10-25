Ижевск. Удмуртия. В отношении депутата Госсовета Удмуртии завершили расследование по уголовному делу о наркотиках. Об этом сообщает Прокуратура республики.

Зампрокурора Удмуртии утвердил обвинительное заключение в отношении Вячеслава Девятова, обвиняемого в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Позже к этому добавилось обвинение в склонении к употреблению запрещённых веществ. По данным следствия, он неоднократно склонял знакомую к употреблению наркотиков.

Напомним, сейчас депутат находится под домашним арестом.

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.