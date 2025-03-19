Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 20 марта «ИПОПАТ» увеличит количество автобусов на маршруте №19. Об этом сообщает пресс-служба компании на своей странице «ВКонтакте».

Интервал движения не будет превышать в часы пик 11-14 минут, в течение всего дня – 15 минут. Соответствующие изменения начнут действовать с 20 марта в будни:

улица Выставочная: начало движения в 06:25; окончание — 20:00;

улица Чугуевского: начало движения в 05:32; окончание — 19:05.

«Интервал движения: с 05:30 до 09:00 интервал 11-13 минут; с 09:00 до 15:00 интервал 15 минут; с 15:00 и до окончания движения интервал 12-14 минут», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее, 18 декабря 2024 года, на маршрут №19 добавили два автобуса. А также 21 февраля 2025 года «ИПОПАТ» увеличил количество маршрутов №19 по субботам.