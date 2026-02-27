Закрыть
Глава Удмуртии обсудил с председателем ВЭБ.РФ модернизацию общественного электротранспорта в Ижевске

12:14, 27 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#общественный транспорт
Источник фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
Обновление подвижного состава возможно в рамках федеральной программы.

Ижевск. Удмуртия. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов провел встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Стороны обсудили возможность обновления городского электротранспорта в Ижевске в рамках федеральной программы под кураторством вице-премьера Дмитрия Григоренко. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.

Сейчас такие проекты обновления подвижного состава реализуются в восьми регионах страны.

Александр Бречалов отметил, что Ижевск ежегодно перевозит около 165 миллионов пассажиров. С 2020 года на маршруты вышли 16 трамваев «Львёнок» и 19 троллейбусов «Пересвет», в этом году закупили 50 новых автобусов. Глава Удмуртии заявил, что обновление транспорта продолжится.

Реализация федеральной программы проходит при финансовой поддержке и координации ВЭБ.РФ.

