От Ижевска до «Чекерила» запустят автобус №385
09:22, 19 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автобус\n#общественный транспорт
Источник фото: vk.com (Геннадий Таранов)
Он начнёт курсировать с 23 февраля ежедневно.

Ижевск. Удмуртия. От Ижевска до горнолыжного комплекса «Чекерил» пустят автобус №385. Об этом в соцсетях рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Геннадий Таранов.

Маршрут установили после множества обращений от горожан. С помощью конкурсных процедур получилось найти перевозчика.

Транспорт начнет курсировать по межмуниципальному маршруту с 23 февраля и будет ходить ежедневно.

В Ижевске автобус будет отправляться с остановки «Завод Пластмасс», а от спорткомплекса — с остановки ГЛК «Чекерил». Первые рейсы с обеих остановок запланированы на 06:00, а последние — в 21:20. 

