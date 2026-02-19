Ижевск. Удмуртия. От Ижевска до горнолыжного комплекса «Чекерил» пустят автобус №385. Об этом в соцсетях рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Геннадий Таранов.

Маршрут установили после множества обращений от горожан. С помощью конкурсных процедур получилось найти перевозчика.

Транспорт начнет курсировать по межмуниципальному маршруту с 23 февраля и будет ходить ежедневно.

В Ижевске автобус будет отправляться с остановки «Завод Пластмасс», а от спорткомплекса — с остановки ГЛК «Чекерил». Первые рейсы с обеих остановок запланированы на 06:00, а последние — в 21:20.