В Ижевске 28 февраля и 1 марта ограничат движение троллейбусов 10Д по улице Архитектора Берша

15:50, 26 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#общественный транспорт\n#троллейбусы
Источник фото: МУП «ИжГЭТ»
Троллейбусы не будут доезжать до конечной остановки.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 28 февраля и 1 марта ограничат движение троллейбусов 10Д по улице Архитектора Берша. Об этом сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ».

Ограничения связаны с ремонтными работами на участке улицы Архитектора Берша от Сабурова до Автозаводской. В эти два дня здесь будут строить сети наружной канализации.

В результате троллейбусы 10Д от посёлка Машиностроителей до остановки «Город оружейников» будут ездить по стандартному маршруту, а потом будут поворачивать на улицу Сабурова, чтобы выехать на Союзную. От остановки «Ул. Сабурова» до посёлка Машиностроителей транспорт вновь поедет по обычному маршруту.

Напомним, что улица Архитектора Берша 28 февраля и 1 марта будет перекрыта для любого вида транспорта.   

