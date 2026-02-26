Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 28 февраля и 1 марта ограничат движение троллейбусов 10Д по улице Архитектора Берша. Об этом сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ».

Ограничения связаны с ремонтными работами на участке улицы Архитектора Берша от Сабурова до Автозаводской. В эти два дня здесь будут строить сети наружной канализации.

В результате троллейбусы 10Д от посёлка Машиностроителей до остановки «Город оружейников» будут ездить по стандартному маршруту, а потом будут поворачивать на улицу Сабурова, чтобы выехать на Союзную. От остановки «Ул. Сабурова» до посёлка Машиностроителей транспорт вновь поедет по обычному маршруту.

Напомним, что улица Архитектора Берша 28 февраля и 1 марта будет перекрыта для любого вида транспорта.