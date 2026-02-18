Сарапул. Удмуртия. С 28 февраля в Сарапуле поэтапно повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Перевозчик, обслуживающий городские маршруты, уведомил администрацию о поднятии цены с 45 до 50 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

С 28 февраля цена вырастет на автобусных маршрутах №3, №4, №12 и №41. С 1 марта к ним добавятся №6, №8, №29, №29к, №31, №37, №39, №53 и №91. С 10 марта — маршруты №7, №10, №19 и №51.

Перевозчик ссылается на подорожание топлива, запчастей и необходимость индексации зарплаты сотрудникам.

Ранее глава Сарапула Виктор Шестаков в прямом эфире 16 декабря 2025 года заверил горожан, что договорился с перевозчиками не повышать цену до 50 рублей. Правда, речь шла о том, что этого не произойдёт с 25 декабря.

Кроме того, повышение происходит на фоне разбирательств Удмуртского УФАС. Ведомство выявило сговор между тремя сарапульскими перевозчиками, которые дважды синхронно поднимали цены: в октябре 2024 года — с 35 до 40 рублей, и в январе 2025 года — с 40 до 45 рублей.

Антимонопольная служба установила, что затраты у перевозчиков разные, однако стоимость проезда они увеличивали одновременно и на одинаковую величину.

«Это указывает на то, что перевозчики фактически не ведут независимую борьбу на рынке, а умышленно кооперируют деятельность. Это свидетельствует о заключении картельного сговора», — сообщала пресс-служба УФАС.

По итогам рассмотрения дела нарушителям выдали предписание. Сейчас оно находится в стадии исполнения, виновным грозят штрафы.

Продажа проездных на март открывается с 25 февраля. Стоимость социальных проездных сохраняется на уровне 435 рублей, оформить их можно в отделениях Почты России.