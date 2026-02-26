Глазов. Удмуртия. В Глазове вместо городского маршрута №8 будет ездить автобус №372. Об этом сообщает администрация города.

Замена произойдёт со 2 марта. Маршрут общественного транспорта не изменится, автобусы будут ездить от деревни Штанигурт Глазовского района до западной проходной ЧМЗ Глазова.

В будни транспорт будет курсировать с 06:00 до 20:30 с интервалом 30 минут, а в выходные — с 07:00 до 19:00 с интервалом 60 минут.

Так как маршрут №372 будет проходить через несколько населённых пунктов, то он считается межмуниципальным. Тариф будет регулировать перевозчик, и с 10 марта он планирует повысить стоимость проезда с 35 до 50 рублей. Перевозчик обосновал это ростом цен на горюче-смазочные материалы и запасные части, а также необходимостью индексации зарплаты работников. Льготы будут сохранены.