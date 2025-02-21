Ижевск. Удмуртия. Количество автобусов увеличат на 19, 29 и 40 маршрутах по субботам в Ижевске. Это поможет сократить интервалы движения, сообщила пресс-служба АО «ИПОПАТ».

Дополнительный транспорт выйдет на дороги уже с 22 февраля. В будни и в воскресенье сохранится действующий график работы.

В субботу интервал между автобусами №19 с 05:53 до 07:30 будет составлять 26 минут, с 07:30 до 16:00 – 17-20 минут, а с 16:00 до окончания движения – 15-17 минут. По воскресеньям время между прибытием общественного транспорта с 06:21 до 16:44 составит 25 минут, а с 16:44 до окончания движения – 15-20 минут.

Автобус № 29 в субботу будет ходить с интервалами: 13-16 минут с 05:50 до 07:00, 8-11 минут – с 07:00 до 10:00, 10-14 минут – с 10:00 до 18:30 и 16-22 мин – с 18:30 до окончания движения. В воскресенье интервал между рейсами с 05:50 до 07:00 составит 18 минут, с 07:00 до 09:30 – 10 минут, с 09:30 до 14:00 – 15-18 минут, с 14:00 до 18:00 – 12-14 минут и с 18:00 до окончания движения – 17-22 минуты.

По субботам автобус № 40 будет ходить с интервалами 15-20 минут с 05:08 до 07:00, а также с 18:30 до окончания движения и 10-12 минут – с 07:00 до 18:30. По воскресеньям время между прибытием общественного транспорта 05:08 до 06:30 составит 18-20 минут, с 06:30 до 09:30 – 11-12 минут, с 09:30 до 14:00 – 15-18 минут, с 14:00 до 18:00 – 11-13 минут и с 18:00 до окончания движения – 18-26 минут.