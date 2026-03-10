Закрыть
Ижевск вошёл в топ-10 рейтинга городов страны по качеству общественного транспорта

15:00, 10 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Ижевск\n#общественный транспорт
Источник фото: ИА "Сусанин"
Всего эксперты проанализировали его работу в 102 городах России.

Ижевск. Удмуртия. Компания SIMETRA («Симетра») проанализировала работу систем общественного транспорта 102 городов России. На сайте компании опубликовали пятый рейтинг городов России по качеству общественного транспорта.

Все маршрутные сети городов оцифровали в цифровой платформе RITM³ («Ритм»), созданной для управления транспортной системой агломерации, региона, промышленного объекта.

Эксперты признают, что динамика развития в Москве и Санкт-Петербурге — «вне конкурса», набрав 89,9 и 83,5 балла соответственно. Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Пермь (80,9 балла);
2. Екатеринбург (76,0 балла);
3. Новокузнецк (75,6 балла);
4. Нижний Новгород (74,2 балла);
5. Казань (73,4 балла);
6. Челябинск (72,9 балла);
7. Южно-Сахалинск (72,6 балла);
8. Череповец (71,3 балла);
9. Новосибирск (70,1 балла);
10. Ижевск (70,0 балла).

