Ижевск. Удмуртия. Компания SIMETRA («Симетра») проанализировала работу систем общественного транспорта 102 городов России. На сайте компании опубликовали пятый рейтинг городов России по качеству общественного транспорта.

Все маршрутные сети городов оцифровали в цифровой платформе RITM³ («Ритм»), созданной для управления транспортной системой агломерации, региона, промышленного объекта.

Эксперты признают, что динамика развития в Москве и Санкт-Петербурге — «вне конкурса», набрав 89,9 и 83,5 балла соответственно. Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Пермь (80,9 балла);

2. Екатеринбург (76,0 балла);

3. Новокузнецк (75,6 балла);

4. Нижний Новгород (74,2 балла);

5. Казань (73,4 балла);

6. Челябинск (72,9 балла);

7. Южно-Сахалинск (72,6 балла);

8. Череповец (71,3 балла);

9. Новосибирск (70,1 балла);

10. Ижевск (70,0 балла).