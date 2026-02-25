Ижевск. Удмуртия. В начале марта на пригородные маршруты Ижевска выйдут первые 10 автобусов большой вместимости. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Удмуртии.

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Геннадий Таранов проверил готовность перевозчика «АвтоТранс+» к запуску сезонных маршрутов, которые начнут работу на завьяловском, якшур-бодьинском и малопургинском направлениях. Новые автобусы усилят наиболее загруженные маршруты — № 320 и № 308.

«Впереди дачный сезон, а это увеличение пассажиропотока на межмуниципальных маршрутах. Мы готовимся к нему заранее. И уже сегодня в рамках этой подготовки перевозчик приобрел первые 10 автобусов большой вместимости», — рассказал Таранов.

Руководитель «АвтоТранс+» Александр Литвинов пояснил, что мониторинг пассажиропотока подтвердил необходимость использования крупного транспорта именно на вышеупомянутых маршрутах. В настоящее время завершается подготовка техники к выходу на линии.

Кроме того, перевозчик планирует приобрести еще 30 автобусов большой вместимости для работы на сезонных маршрутах. Кадры для этого у предприятия имеются.

Всего в 2026 году автопарк общественного транспорта республики планируют пополнить на 50 единиц. В прошлом году перевозчики приобрели 93 автобуса большой и средней вместимости для города и пригорода.