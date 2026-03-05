Закрыть
Из-за сноса дома в Сарапуле на время изменят маршрут автобуса №6

16:53, 05 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Сарапул\n#Удмуртия\n#автобусы\n#снос домов\n#общественный транспорт
Источник фото: ИА «Сусанин»
Транспорт будет ездить в объезд до конца марта.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле на время изменят схему движения автобуса №6. Об этом сообщает администрация города. 

Изменения в маршрут внесут из-за работ по сносу аварийного дома №49 на улице Труда. Автобусы поедут в объезд по улицам Советской, Труда, Пугачева, Раскольникова, а затем по стандартному маршруту. Такая схема движения будет действовать с 6 по 31 марта.

Отмечается, что временные остановки на участке объезда не предусмотрены.  

