Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле на время изменят схему движения автобуса №6. Об этом сообщает администрация города.

Изменения в маршрут внесут из-за работ по сносу аварийного дома №49 на улице Труда. Автобусы поедут в объезд по улицам Советской, Труда, Пугачева, Раскольникова, а затем по стандартному маршруту. Такая схема движения будет действовать с 6 по 31 марта.

Отмечается, что временные остановки на участке объезда не предусмотрены.