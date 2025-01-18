Ижевчанина на 4,5 года лишили свободы за смертельное ДТП с пятью погибшими

Пермь. Пермский край. В Пермском крае осудили 47-летнего жителя Ижевска, из-за которого в аварии погибли пять человек. Об этом сообщает Большесосновский районный суд.

В июле 2023 года подсудимый ехал на автомобиле «ДАФ» с полуприцепом по дороге «Большая Соснова – Частые» в Пермском крае. На переднем колесе прицепа имелось отремонтированное повреждение. Из-за того, что водитель нарушил скоростное ограничение, произошёл пневматический взрыв с разгерметизацией левого колеса автомобиля. В результате водитель потерял управление и выехал на встречку, где столкнулся с машиной и мотоциклом.

Водитель встречного автомобиля с тремя пассажирами и водитель мотоцикла скончались на месте. Пассажир мотоцикла получила тяжкий вред здоровью. Отмечается, что все погибшие являлись жителями Удмуртии.

По данному факту было возбуждено дело по части 5 статьи 264 УК России («Нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда человека, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Большесосновский районный суд приговорил обвиняемого к 4,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Также на два года ему запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.