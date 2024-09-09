За сексуальное насилие над девочкой жителя Воткинска на 13 лет отправили в колонию

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске осудили 40-летнего местного жителя, которого обвиняли в преступлении против половой неприкосновенности ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что мужчина, применяя насилие, совершил иные действия сексуального характера в отношении дочери своей бывшей сожительницы. Потерпевшая из-за малого возраста не понимала характер и значение данных действий. Злоумышленник причинил ей физическую боль и моральный вред.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК России («Иные насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Воткинский районный суд приговорил обвиняемого к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также ему на год ограничили свободу и назначили принудительное лечение. Приговор в законную силу не вступил.