В ижевском микрорайоне «Столичный» открыли новую школу

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Кунгурцева открылась школа на 825 мест. Этого момента жители микрорайона «Столичный» ждали с 2022 года. 2 сентября новый корпус столичного лицея посетил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Новый трёхэтажный корпус начали возводить ещё в конце 2021 года. Здание спроектировали и возводили в соответствии с BIM-технологиями (информационным моделированием зданий). Это первый такой проект в регионе. Новый корпус Столичного лицея должен разгрузить близлежащие школы №№ 8, 69, 19 и 52.

Поздравить школьников с новым зданием приехал глава Удмуртии Александр Бречалов.