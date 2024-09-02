Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид

В ижевском микрорайоне «Столичный» открыли новую школу

16:30, 02 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В ижевском микрорайоне «Столичный» открыли новую школу
16:30, 02 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
70
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школы
Фото: ИА «Сусанин»
70
0

Учеников лично поздравил глава республики Александр Бречалов. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Кунгурцева открылась школа на 825 мест. Этого момента жители микрорайона «Столичный» ждали с 2022 года. 2 сентября новый корпус столичного лицея посетил глава Удмуртии Александр Бречалов. 

Новый трёхэтажный корпус начали возводить ещё в конце 2021 года. Здание спроектировали и возводили в соответствии с BIM-технологиями (информационным моделированием зданий). Это первый такой проект в регионе. Новый корпус Столичного лицея должен разгрузить близлежащие школы №№ 8, 69, 19 и 52. 

Поздравить школьников с новым зданием приехал глава Удмуртии Александр Бречалов. 

16:30, 02 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
70
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школы