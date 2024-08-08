День воздушного флота России отпразднуют в Ижевске 18 августа

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню воздушного флота России (6+). Как сообщает пресс-служба администрации города, он состоится в воскресенье, 18 августа на территории аэродрома «Пирогово».

Праздник откроет торжественный митинг в 10:00. Мероприятия продолжатся концертной программой, показательными выступлениями патриотических клубов и представителей авиамодельного спорта. Свое мастерство пилотирования продемонстрируют летчики. Пройдет мультидисциплинарная гонка «Герои неба».

Для гостей также будет организована выставка дронов, авиамоделей и других летательных аппаратов, прогулки на лошадях, стрельба из лука и прыжки с парашютом (при благоприятных погодных условиях).

Программа праздничных мероприятий:

09:00 - 10:00 – сбор участников и гостей праздника;

09:00 – 17:00 – прыжки с парашютом в тандеме для гостей (по записи);

10:00 – 13:00 – выставка дронов, авиамоделей, летательных аппаратов; прогулки на лошадях; стрельба из лука;

10:00 - 10:15 – открытие праздничного мероприятия, награждение;

10:15 – 10:35 – показательные выступления патриотических клубов;

10:15 – 13:00 – концертная программа;

10:25 – 10:40 – показательные выступления по авиамодельному спорту (радиоуправляемые и кортовые модели);

10:40 – 11:00 – показательные выступления авиации;

11:00 – 11:35 – прыжки с парашютом (при благоприятных погодных условиях);

12:00 – 13:30 – мультидисциплинарная гонка «Герои неба».