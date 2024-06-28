В Ижевске начнут приводить в порядок участки воинских захоронений бойцов СВО

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске определён подрядчик, который займётся обустройством участков воинских захоронений на кладбищах «Южное» и «Хохряковское-2». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно заключенному контракту, подрядчик обязан выполнить работы до 30 сентября текущего года. За это он получил 2,8 млн рублей. В перечень работ входит: разработка грунта, устройство подстилающего слоя из щебня, установка бортовых камней, строительство вымощенных брусчаткой тротуаров, устройство гранитных покрытий, укладка водопропускных труб, а также расчистка площадей от кустарника.