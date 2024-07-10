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Студенты УдГУ разработали проекты по обновлению кампусов университета

16:10, 10 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Студенты УдГУ разработали проекты по обновлению кампусов университета
16:10, 10 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
51
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#студенты\n#проекты\n#благоустройство
Фото: УдГУ
51
0

Они придумали, как можно усовершенствовать различные пространства учреждения для учебы и отдыха.

Ижевск. Удмуртия. Студенты Удмуртского государственного университета разработали проекты по развитию кампуса своего вуза. Об этом сообщается на сайте УдГУ. 

Проекты создали студенты 2, 3 и 4 курсов Института искусств и дизайна. Они придумали, как можно усовершенствовать корпуса, холлы, кабинеты, коворкинги и обновить сквер имени Александра Пушкина. Студенты предложили создать самые современные учебные аудитории и научные лаборатории, комфортные места для проживания, досуга и занятий спортом. Они считают, что благодаря таким изменениям получится повысить потенциал вуза. 

Эти проекты студенты разработали в рамках дипломных и практических работ и уже защитили их. 9 июля они показали свои задумки ректору УдГУ Галине Мерзляковой. В результате ректор поблагодарила учеников за инициативу в выборе локаций территорий и за инновационные предложения в развитии и реализации проектов кампусной политики в рамках программы «Приоритет-2030». 

16:10, 10 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
51
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#студенты\n#проекты\n#благоустройство