Студенты УдГУ разработали проекты по обновлению кампусов университета

Ижевск. Удмуртия. Студенты Удмуртского государственного университета разработали проекты по развитию кампуса своего вуза. Об этом сообщается на сайте УдГУ.

Проекты создали студенты 2, 3 и 4 курсов Института искусств и дизайна. Они придумали, как можно усовершенствовать корпуса, холлы, кабинеты, коворкинги и обновить сквер имени Александра Пушкина. Студенты предложили создать самые современные учебные аудитории и научные лаборатории, комфортные места для проживания, досуга и занятий спортом. Они считают, что благодаря таким изменениям получится повысить потенциал вуза.

Эти проекты студенты разработали в рамках дипломных и практических работ и уже защитили их. 9 июля они показали свои задумки ректору УдГУ Галине Мерзляковой. В результате ректор поблагодарила учеников за инициативу в выборе локаций территорий и за инновационные предложения в развитии и реализации проектов кампусной политики в рамках программы «Приоритет-2030».