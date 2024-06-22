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В удмуртском селе Брызгалово появилась въездная стела

18:00, 22 июня, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
В удмуртском селе Брызгалово появилась въездная стела
18:00, 22 июня, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
688
0
#Вавожский район\n#стела\n#благоустройство
Фото: кадр из видео
688
0

Её установили на средства регпроекта по самообложению граждан.

Вавож. Удмуртия. При въезде в село Брызгалово Вавожского района Удмуртии появилась стела. Об этом в соцсетях рассказал глава района Сергей Зорин. В видеосюжете, размещённом на его странице стелу презентует глава села Виктор Кислицын.

«Я считаю, что мы с вами сделали доброе дело для нашего села. Население у нас доброе, работящее. Не в каждом селе есть Герой Социалистического Труда, а у нас есть — это Лямин Василий Федорович. Наше село богато на все профессии, уроженцы работают от Крайнего Севера до наших широт. У нас есть ем гордиться, все на достойных местах. Ну как наше село не вознести?» — цитирует глава района слова Виктора Валентиновича.

Проект реализован в рамках регионального проекта «Самообложение». На верхушке стелы установили своеобразный «герб» села, который отражает ценности природы Брызгалово и труд его жителей — Брызгаловский пруд, щуку, лебедя и колхоз «Колос».

18:00, 22 июня, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
688
0
#Вавожский район\n#стела\n#благоустройство