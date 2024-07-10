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В посёлке Игра начались работы по благоустройству площади

12:00, 10 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
В посёлке Игра начались работы по благоустройству площади
12:00, 10 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
136
0
#Игра\n#благоустройство
Фото: администрация Игринского района УР
136
0

В следующем году пространство должно начать обретать современный дизайн.

Игра. Удмуртия. В центре посёлка Игра начались работы по благоустройству площади у памятника Ленину. Об этом в соцсетях сообщил глава Игринского района Удмуртии Александр Чирков.

«Новая площадь у памятника В. И. Ленину уже почти реальность: начались работы по благоустройству. Этот объект в прошлом году набрал максимальное количество откликов в ходе Всероссийского голосования за благоустройство. За преображение площади высказались более 2 000 игринцев», — отметил глава района.

Он также напомнил, что в 2024 году игринцы голосовали за один из дизайн-проектов дальнейшего благоустройства площади Ленина. Победивший вариант дизайн-оформления должен воплотиться в жизнь в 2025 году.

12:00, 10 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
136
0
#Игра\n#благоустройство