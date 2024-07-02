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Жители Ижевска могут поделиться мнением о благоустройстве «Ёлки-парка»

17:10, 02 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Жители Ижевска могут поделиться мнением о благоустройстве «Ёлки-парка»
17:10, 02 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Ижевск\n#благоустройство\n#городская среда
Фото: Яндекс Карты
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Строительные работы должны начаться в 2025 году.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска пригласили принять участие в разработке концепции благоустройства «Ёлки-парка». Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртии

Напомним, в этом году территория вдоль проспекта Калашникова стала победителем в рейтинговом голосовании по выбору объектов благоустройства на 2025 год. В следующем году здесь должны начаться строительные работы.

«Сейчас мы запускаем опрос, чтобы узнать, как часто горожане, проживающие рядом, посещают данную территорию, как проводят там время и с какими проблемами сталкиваются. Результаты будут использованы при разработке проекта благоустройства», — говорится в сообщении ЦТР УР.

К опросу приглашают жителей Устиновского и Индустриального районов Ижевска, достигших возраста 14 лет. Опрос анонимный и займёт не более 7 минут. Он доступен по ссылке

17:10, 02 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
80
0
#Ижевск\n#благоустройство\n#городская среда