Жители Ижевска могут поделиться мнением о благоустройстве «Ёлки-парка»

Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска пригласили принять участие в разработке концепции благоустройства «Ёлки-парка». Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртии

Напомним, в этом году территория вдоль проспекта Калашникова стала победителем в рейтинговом голосовании по выбору объектов благоустройства на 2025 год. В следующем году здесь должны начаться строительные работы.

«Сейчас мы запускаем опрос, чтобы узнать, как часто горожане, проживающие рядом, посещают данную территорию, как проводят там время и с какими проблемами сталкиваются. Результаты будут использованы при разработке проекта благоустройства», — говорится в сообщении ЦТР УР.

К опросу приглашают жителей Устиновского и Индустриального районов Ижевска, достигших возраста 14 лет. Опрос анонимный и займёт не более 7 минут. Он доступен по ссылке.