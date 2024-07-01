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Жительница Удмуртии на 95-летие Малопургинского района подарила райцентру цветочное дерево

09:40, 01 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жительница Удмуртии на 95-летие Малопургинского района подарила райцентру цветочное дерево
09:40, 01 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
148
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#благоустройство
Фото: Александр Деев
148
0

Юбилей района буде отмечаться 15 июля.

Малая Пурга. Удмуртия. Глава Малопургинского района рассказал о жителях, внёсших свой вклад в благоустройство районного центра.

«Благоустройство территории – дело общее! Здорово, что такого мнения придерживаются наши жители», — написал Александр Деев на своей странице в VK.

Предприниматель Тигран Агаджанян провёл ямочный ремонт дороги между Свято-Михайловскийм храмом и рынком. Жительница Малой Пурги Галина Зайцева подарила на 95-летний юбилей района цветочное дерево от имени профсоюза работников образования.

Юбилей Малопургинского района будет праздноваться 15 июля.

09:40, 01 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
148
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#благоустройство