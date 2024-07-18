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Помимо стадиона у школы №16 в Ижевске обновят хоккейную коробку и асфальт

17:30, 18 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Помимо стадиона у школы №16 в Ижевске обновят хоккейную коробку и асфальт
17:30, 18 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
148
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#стадион\n#благоустройство\n#спорт\n#школа
Фото: vk.com/d_a_chistyakov
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Сейчас подрядчик устраняет выявленные на спортобъекте замечания.

Ижевск. Удмуртия. Обновленный стадион ижевской школы №16 откроют 1 сентября. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщает глава города Дмитрий Чистяков. 

Ранее ученики занимались спортом на беговой асфальтированной дорожке и обычном поле. Благодаря федеральному проекту «Бизнес — спринт (Я выбираю спорт)» здесь создали современное пространство для начинающих спортсменов. На стадионе есть беговая дорожка с резиновым покрытием, площадки для игр, футбольное поле с трибунами, площадка ГТО, яма для прыжков, а также верёвочный парк. 

В настоящий момент подрядчик устраняет выявленные при приёмке замечания. Отмечается, что у него для этого есть в наличии необходимые материалы. 

«Дополнительно мы выделили средства на обновление асфальтового покрытия на территории школы. Приведем в порядок и хоккейную коробку», — заявил Дмитрий Чистяков. 

17:30, 18 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
148
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#стадион\n#благоустройство\n#спорт\n#школа