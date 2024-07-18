Помимо стадиона у школы №16 в Ижевске обновят хоккейную коробку и асфальт

Ижевск. Удмуртия. Обновленный стадион ижевской школы №16 откроют 1 сентября. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщает глава города Дмитрий Чистяков.

Ранее ученики занимались спортом на беговой асфальтированной дорожке и обычном поле. Благодаря федеральному проекту «Бизнес — спринт (Я выбираю спорт)» здесь создали современное пространство для начинающих спортсменов. На стадионе есть беговая дорожка с резиновым покрытием, площадки для игр, футбольное поле с трибунами, площадка ГТО, яма для прыжков, а также верёвочный парк.

В настоящий момент подрядчик устраняет выявленные при приёмке замечания. Отмечается, что у него для этого есть в наличии необходимые материалы.

«Дополнительно мы выделили средства на обновление асфальтового покрытия на территории школы. Приведем в порядок и хоккейную коробку», — заявил Дмитрий Чистяков.