На улице Ракетной в Ижевске реконструируют лестничные спуски

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске до конца сентября текущего года планируется реконструировать лестничный спуск на улице Ракетной. Начат поиск подрядчика. Начальная цена контракта составляет почти 1 млн рублей.

Подрядчику предстоит разобрать цементно-бетонные покрытия и основания, бортовые камни, расчистить площадь работ от кустарника и мелколесья. Затем на спуске построят металлическую лестницу.

Напомним, в ноябре 2023 года на сэкономленные средства удалось благоустроить лестничный спуск, ведущий к роднику на улице Ракетной, а также площадку вокруг источника.