Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Время альтернативной энергии Лонгрид Праздник для всей семьи Лонгрид БУММАШ - заводской бум Лонгрид

На улице Ракетной в Ижевске реконструируют лестничные спуски

11:25, 08 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На улице Ракетной в Ижевске реконструируют лестничные спуски
11:25, 08 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
48
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство
Фото: Благоустройство Ижевска (Александр Камашев)
48
0

Здесь обустроят металлические лестницы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске до конца сентября текущего года планируется реконструировать лестничный спуск на улице Ракетной. Начат поиск подрядчика. Начальная цена контракта составляет почти 1 млн рублей.

Подрядчику предстоит разобрать цементно-бетонные покрытия и основания, бортовые камни, расчистить площадь работ от кустарника и мелколесья. Затем на спуске построят металлическую лестницу.

Напомним, в ноябре 2023 года на сэкономленные средства удалось благоустроить лестничный спуск, ведущий к роднику на улице Ракетной, а также площадку вокруг источника. 

11:25, 08 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
48
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство