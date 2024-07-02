Неравнодушные жители Киясово привели в порядок территорию «Колхозного сада»

Киясово. Удмуртия. Неравнодушные жители Киясово привели в порядок территорию природного парка «Колхозный сад». Об этом рассказал в соцсетях глава Киясовского района Удмуртии Сергей Кирющенков.

В ходя прямого эфира 28 июня ему задали вопрос о запущенности территории. В ответ, глава района признался, что в последний раз «Колхозный сад» чистили в 2018 году.

«С тех пор администрация звала жителей, но, к сожалению, альтруистов не нашлось. Силами студентов, силами администрации сад почистили, но ещё много работы: надо убрать подрост, надо убрать подсохшие деревья. Работы много, на сегодня надо скосить траву», — посетовал тогда Сергей Кирющенков.

Он признался, что из-за масштабов парка просто субботниками силами администрации с фронтом работ не справиться. Глава призвал неравнодушных жителей помочь привести сад в достойное состояние.

И вот во вторник, 2 июля, Сергей Кирющенков поделился фотографиями благоустроенной территории. Жители вняли призыву своего главы и скосили траву.

«Хочу сказать спасибо неравнодушным жителям села Киясово. Тем, кто откликнулся и принял участие в благоустройстве колхозного сада. Посмотрите какая красота теперь там!» — подчеркнул глава района.