Масштабные работы по строительству Парковой набережной проходят в Глазове

Глазов. Удмуртия. В Глазове проходят первые работы по превращению пустыря в прекрасную «Белую птицу», образ которой собрали из пожеланий глазовчан. Как сообщил в соцсетях глава города Сергей Коновалов, это очень большой проект комплексного развития территории на перекрестке улиц Толстого и Карла Маркса. В концепцию входят и сам бульвар, и эспланада к ДШИ «Глазовчанка», и пустырь.

«Ремонт бульвара Карла Маркса и эспланады к школе искусств мы начали за счёт средств национального проекта «Жильё и городская среда». Замену теплотрасс под бульваром проводим в рамках концессионного соглашения с участием правительства Удмуртии и АО «РИР». В этом году продолжим благоустройство бульвара по программе Госкорпорации Росатом «Люди и города» при непосредственной поддержке ТК "ТВЭЛ"», — отметил градоначальник.

Осилить саму территорию Парковой набережной, которая расположится почти на восьми гектарах пустыря, малый город может только поэтапно. На первом этапе создания набережной появится Центр культурного развития. Его строят за счёт средств нацпроекта «Культура».

Второй этап — современный экстрим-парк для молодёжи. Его благоустройство город планирует осуществить в 2025 году за счёт победы в федеральном конкурсе для малых городов и исторических поселений. Заявка подана и уже находится на рассмотрении в Минстрое России. Этот этап соединит Горсад с зоной Центра культурного развития и предполагаемого Университетского спортивного центра.

«В этом году по программе «Люди и города» уже дали старт подготовительным работам по подъёму грунтов из зоны подтопления, формированию каскадной планировки территории под дальнейшее благоустройство, по очистке от зарослей подходов к Чепце. Эти работы уже ведёт ижевская компания СУ "Территория"», — резюмировал Сергей Коновалов.