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Зону аттракционов в парке Горького в Глазове благоустроят к середине июля

12:50, 01 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Зону аттракционов в парке Горького в Глазове благоустроят к середине июля
12:50, 01 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
164
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#парк Горького\n#благоустройство\n#аттракционы
Фото: vk.com/konovaloovsn
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0

Новые аттракционы должны пройти приемку комиссии перед запуском.

Глазов. Удмуртия. В глазовском парке Горького подходит к завершению благоустройство зоны аттракционов. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Сергей Коновалов. 

В настоящий момент подрядчики асфальтируют дорожки, укладывают брусчатку и завершают устройство сетей освещения. 

Напомним, что в 2023 и 2024 годах в парке установили 4 новых аттракциона: цепочную карусель «Вихрь», свадебную карусель с лошадками, качели-лодочки и экстремальное колесо вертикального вращения. Их предстоит наладить, после чего пройдет приемка комиссии. 

Работы по благоустройству зоны аттракционов стартовали с апреля, завершить их планируется в середине июля. 

Преображение парка является большим проектом, для реализации которого привлекаются ресурсы из разных источников. Также в планах установить автодром, карусель «Орбита» и новый арт-объект. 

«Многие годы возрождение парка культуры и отдыха было мечтой, сейчас город быстрыми темпами идет к её воплощению: парадная зона, игровые площадки, комфортный санузел, площадка для выгула собак уже готовы, нынче запустим новые аттракционы и облагородим значительную территорию», — прокомментировал Сергей Коновалов.  

12:50, 01 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
164
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#парк Горького\n#благоустройство\n#аттракционы