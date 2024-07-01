Зону аттракционов в парке Горького в Глазове благоустроят к середине июля

Глазов. Удмуртия. В глазовском парке Горького подходит к завершению благоустройство зоны аттракционов. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Сергей Коновалов.

В настоящий момент подрядчики асфальтируют дорожки, укладывают брусчатку и завершают устройство сетей освещения.

Напомним, что в 2023 и 2024 годах в парке установили 4 новых аттракциона: цепочную карусель «Вихрь», свадебную карусель с лошадками, качели-лодочки и экстремальное колесо вертикального вращения. Их предстоит наладить, после чего пройдет приемка комиссии.

Работы по благоустройству зоны аттракционов стартовали с апреля, завершить их планируется в середине июля.

Преображение парка является большим проектом, для реализации которого привлекаются ресурсы из разных источников. Также в планах установить автодром, карусель «Орбита» и новый арт-объект.

«Многие годы возрождение парка культуры и отдыха было мечтой, сейчас город быстрыми темпами идет к её воплощению: парадная зона, игровые площадки, комфортный санузел, площадка для выгула собак уже готовы, нынче запустим новые аттракционы и облагородим значительную территорию», — прокомментировал Сергей Коновалов.