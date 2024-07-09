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В Ижевске заключат трёхгодичный подряд на реконструкцию северного участка набережной

11:40, 09 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске заключат трёхгодичный подряд на реконструкцию северного участка набережной
11:40, 09 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
144
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#набережная
Фото: google\maps
144
0

Подрядчик прошёл все необходимые конкурсные процедуры.

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году на реконструкцию северного участка набережной Ижевского пруда выделено 250 млн рублей. Идёт подготовка к заключению контракта с подрядчиком. Об этом сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов.

Контракт будет заключён на три года — до 31 августа 2026 года. Его общая сумма превышает 871 млн рублей. Всего реконструкция набережной продлится до 2030 года. 

«В этом году будут идти черновые работы по подготовке коммуникаций для будущих объектов. Мы предусмотрим как можно больше возможностей для подключения. Контракт с подрядчиком будет заключён в ближайшее время и подрядчик выйдет на объект», — рассказал Ярослав Семёнов. 

11:40, 09 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
144
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#набережная