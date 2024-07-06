В июле в Ижевске начнут ремонтировать платные парковки

Ижевск. Удмуртия. Со следующей недели в Ижевске стартует ремонт муниципальных платных парковок. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Сообщается, что в предварительный перечень включены более 40 участков. Речь идет о парковках на улицах Карла Маркса, Максима Горького, Советской, Коммунаров, Красной, Красногеройской, Пушкинской, переулке Широком и ряде других. Планируется замена асфальта и бордюров.

Во время проведения работ плата за пользование парковками взиматься не будет. В то же время автовладельцев просят убрать свою технику с тех машиномест, где начнется ремонт.

Кстати, работы будут оплачены за счет доходов от использования парковок. Это примерно 24,6 млн рублей.

Напомним, платные парковки открылись в Ижевске в феврале 2023 года. В июне 2024 года их расположение было скорректировано.