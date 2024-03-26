Из плена ВСУ за всё время спецоперации освободили 17 жителей Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. За период спецоперации из плена ВСУ были освобождены 17 жителей Удмуртии. Об этом в итоговом докладе за 2023 год сообщил Уполномоченный по правам человека в Удмуртской Республике Виктор Кушко.

«В 2023 году важнейшими стали вопросы, связанные с поддержкой участников СВО и их семей. Это пятая часть от всех обращений, поступивших в мой адрес. Половина обращений по СВО — это вопросы розыска родственников участников СВО, об освобождении из плена ВСУ», — рассказал Виктор Кушко.

Во взаимодействии с Уполномоченным по правам человека в России, Минобороны России и другими ведомствами из плена Вооруженных сил Украины удалось освободить 17 жителей Удмуртии.