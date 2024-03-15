В администрации Ижевска обсудили возможности трудоустройства участников СВО

Ижевск. Удмуртия. О возможностях трудоустройства участников спецоперации рассказали на Координационном совете по демографии в Ижевске. Как передаёт пресс-служба администрации города, в работе совета приняли участие замглавы горадминистрации по социальной политике Наталья Гвоздкова и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Удмуртии Максим Шумихин.

Главный вопрос, который рассмотрели на заседании Координационного совета специалисты, —оказание государственных услуг в области трудоустройства ветеранам и членам семей участников специальной военной операции.

За два месяца 2024 года за консультацией по поиску работы в Фонд обратились 86 участников специальной военной операции. Здесь Фонд тесно взаимодействует с Центром занятости населения города Ижевска и Завьяловского района.

За каждым, кто обратился по поиску работы, был закреплён карьерный консультант, в еженедельном режиме обсуждались возможности трудоустройства. Проводился анализ рынка труда по востребованным профессиям, удобным местом расположения. По предварительной договорённости с работодателями соискатели направлялись на собеседование.

В Центре занятости населения также доступны услуги по профессиональной ориентации, психологической поддержке, профессиональному обучению и дополнительному образованию. Сотрудники центра оказывают содействие и началу предпринимательской деятельности, и в организации проведения оплачиваемых общественных работ. В дальнейшем это помогает гарантированно трудоустроиться.

Такая работа проводится и с родственниками участников специальной военной операции. Так, в 2023 году в филиал Центра занятости населения обратились 27 членов семей участников СВО. 12 человек были направлены на обучение новым профессиям, 5 человек изъявили желание заниматься предпринимательской деятельностью.

Как подчеркнул Максим Шумихин, эта категория соискателей нуждается в особом, усиленном сопровождении на рынке труда. В помощь — вносимые поправки в российское законодательство. Так, уже сейчас участники СВО и родные военнослужащих, погибших в ходе выполнения боевых задач, имеют право бесплатно пройти профобучение.