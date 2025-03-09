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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Председатель Госсовета Удмуртии выразил соболезнования после смерти Виктора Дьякова

12:06, 09 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Председатель Госсовета Удмуртии выразил соболезнования после смерти Виктора Дьякова
12:06, 09 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
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#некролог\n#Госсовет Удмуртии\n#Виктор Дьяков
Источник фото: Госсовет Удмуртии
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Ранее сообщалось, что депутат Госсовета совершил попытку суицида.

Ижевск. Удмуртия. Председатель Госсовета Удмуртии высказался после смерти Виктора Дьякова. Слова Владимира Невоструева опубликовала пресс-служба регионального парламента.

Напомним, ранее сообщалось, что депутат Госсовета Виктор Дьяков совершил попытку суицида. Позднее появилась информация о том, что он скончался в больнице

«Человек с большим сердцем, инициативный и неравнодушный Виктор Фёдорович Дьяков искренне стремился принести пользу своей Родине, вносил вклад в развитие Удмуртии своей депутатской деятельностью и общественной работой, направленной на помощь и поддержку участников специальной военной операции и их близких, ветеранов военной службы, волонтёров, увековечивание памяти павших воинов и патриотическое воспитание молодёжи. <...> Он был человеком дела — целеустремлённым, принципиальным, увлечённым, настоящим патриотом Родины. Виктор Фёдорович ещё многое мог бы сделать для нашей республики и страны. Жаль, что судьба распорядилась иначе. Светлая память о Викторе Фёдоровиче Дьякове навсегда останется в наших сердцах», — сказал руководитель Госсовета. 

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12:06, 09 марта, 2025
Михей Кузнецов
журналист
191
0
#некролог\n#Госсовет Удмуртии\n#Виктор Дьяков