Ижевск. Удмуртия. Председатель Госсовета Удмуртии высказался после смерти Виктора Дьякова. Слова Владимира Невоструева опубликовала пресс-служба регионального парламента.

Напомним, ранее сообщалось, что депутат Госсовета Виктор Дьяков совершил попытку суицида. Позднее появилась информация о том, что он скончался в больнице.

«Человек с большим сердцем, инициативный и неравнодушный Виктор Фёдорович Дьяков искренне стремился принести пользу своей Родине, вносил вклад в развитие Удмуртии своей депутатской деятельностью и общественной работой, направленной на помощь и поддержку участников специальной военной операции и их близких, ветеранов военной службы, волонтёров, увековечивание памяти павших воинов и патриотическое воспитание молодёжи. <...> Он был человеком дела — целеустремлённым, принципиальным, увлечённым, настоящим патриотом Родины. Виктор Фёдорович ещё многое мог бы сделать для нашей республики и страны. Жаль, что судьба распорядилась иначе. Светлая память о Викторе Фёдоровиче Дьякове навсегда останется в наших сердцах», — сказал руководитель Госсовета.