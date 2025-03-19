Глазов. Удмуртия. В Глазове после продолжительной болезни скончался Нурислям хазрат Касимов. Об этом сообщается в официальном сообществе городской махалли в соцсетях.

Дженаза намаз состоится в четверг, 20 марта, в 10:00 во дворе Глазовской мечети (0+).

«Всем знакомым мусульманам Нурислям хазрат запомнился как богобоязненный, спокойный, приветливый аксакал, встречавший прихожан в Глазовской мечети своей искренней улыбкой и благими пожеланиями. Пусть и Всевышний Аллах встретит его как искреннего богобоязненного мусульманина, заслужившего Его довольство. Амин», — говорится в сообщении.

Наша справка: Нурислям Адиевич Касимов родился 7 июня 1949 года в деревне Малые Парзи Глазовского района. В 1972 году окончил агрономическое отделение УдГАУ. В 1972-1973 годах служил в армии. В 1973-1976 годах работал агрономом в сельскохозяйственном управлении Глазовского района. В 1976-1986 гг. — директор Понинского льнозавода. В 1986-2005 гг. – снабженец Глазовского мясокомбината. Участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Религиозное образование Нурислям Адиевич получил на уроках Сагдии абыстай Касимовой в воскресной школе «Кыйбла», действовавшей при Глазовской махалле.

В конце 2006 года был избран председателем махалли Глазова и имам-хатыбом мусульманского общества. Благодаря стараниям Нурисляма хазрата и активистов махалли впервые в истории города Глазова началось строительство мечети. 22 декабря 2010 года состоялась церемония торжественного освящения места стройки и закладка первого колышка на строительной площадке.

В 2011 году в связи с ухудшением здоровья Нурислям хазрат передал руководство махаллёй Зуфару хазрату Сабрекову, а сам долгие годы был его заместителем, помогал в строительстве мечети, проведении религиозных обрядов, был активным членом махалли.