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От тяжёлой болезни в Удмуртии скончался именитый биатлонист и тренер Юрий Луппов

14:40, 23 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
От тяжёлой болезни в Удмуртии скончался именитый биатлонист и тренер Юрий Луппов
14:40, 23 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
261
0
#Удмуртия\n#биатлон\n#некролог
Источник фото: unsplash.com (Дэвид Томасети)
261
0

Ему был 61 год.

Ижевск. Удмуртия. От тяжёлой болезни на 62-м году жизни в Удмуртии скончался именитый биатлонист Юрий Валерьевич Луппов. Об этом сообщает Союз биатлонистов России.

Мастер спорта международного класса, обладатель Кубка СССР 1980 года Юрий Валерьевич после завершения спортивной карьеры ушёл в тренерство. Он был первым тренером чемпиона Европы и неоднократного призёра чемпионатов мира Максима Максимова. В последние годы жизни Юрий Луппов занимался массажем.

Отпевание спортсмена состоится 24 января в церкви Успения Пресвятой Богородицы Ижевска по адресу: улица Телегина, 54А.

14:40, 23 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
261
0
#Удмуртия\n#биатлон\n#некролог