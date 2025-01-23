От тяжёлой болезни в Удмуртии скончался именитый биатлонист и тренер Юрий Луппов

Ижевск. Удмуртия. От тяжёлой болезни на 62-м году жизни в Удмуртии скончался именитый биатлонист Юрий Валерьевич Луппов. Об этом сообщает Союз биатлонистов России.

Мастер спорта международного класса, обладатель Кубка СССР 1980 года Юрий Валерьевич после завершения спортивной карьеры ушёл в тренерство. Он был первым тренером чемпиона Европы и неоднократного призёра чемпионатов мира Максима Максимова. В последние годы жизни Юрий Луппов занимался массажем.

Отпевание спортсмена состоится 24 января в церкви Успения Пресвятой Богородицы Ижевска по адресу: улица Телегина, 54А.