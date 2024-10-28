На 83-м году жизни скончался член Союза журналистов России и Удмуртии Василий Глушков

Ижевск. Удмуртия. На 83-м году жизни после долгой болезни скончался поэт, журналист, член Союза журналистов России и Удмуртии, член Союза писателей России и Удмуртии, заслуженный работник культуры Удмуртии Василий Николаевич Глушков. Об этом сообщает Союз журналистов республики.

Василий Николаевич родился 10 марта 1942 года в деревне Ново-Георгиевка Красноярского края. За свою жизнь он успел поработать на текстильном комбинате в Чайковском, участвовал в строительстве ГЭС в Усть-Илимске на Ангаре. Там он написал цикл стихов об Усть-Илимске, за что был награждён дипломом III степени. С 1979 года Василий Глушков жил в Ижевске и обучался в Удмуртском пединституте на факультете русского языка и литературы.

Писать стихи Василий Николаевич начал ещё в школе. В 1960-е его произведения публиковали в воткинской газете «Трудовая вахта». В 1994 году вышла первая книга стихов поэта «Страницы». Спустя два года был издан второй сборник стихов — «Глубинка». В 2008 году вышла работа «Ромашковый снег».

Прощание с Василием Глушковым состоится в 09:45 29 октября в храме по адресу: Ижевск, улица Буммашевская, 3б.

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