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Бывший главврач Сарапульской городской больницы Михаил Галанов скончался на 65-м году жизни

11:00, 24 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Бывший главврач Сарапульской городской больницы Михаил Галанов скончался на 65-м году жизни
11:00, 24 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
1370
0
#Сарапул\n#врачи\n#Минздрав Удмуртии\n#некролог
Источник фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии
1370
0

Он проработал в системе здравоохранения больше 40 лет.

Сарапул. Удмуртия. На 65-м году жизни в Удмуртии скончался заслуженный работник здравоохранения республики, бывший главврач Сарапульской городской больницы Михаил Германович Галанов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Рабочий стаж Михаила Германовича в системе здравоохранения превышает 40 лет. Он начал путь с должности фельдшера здравпункта медико-санитарной части Сарапульского электрогенераторного завода. В 1985 году закончил Ленинградский педиатрический мединститут, после чего работал педиатром, заведующим детским отделением и отделением анестезиологии, также работал врачом анестезиологом-реаниматологом. Благодаря его инициативе в 1994 году на базе медико-санитарной части Сарапульского электрогенераторного производственного объединения открыли детскую реанимацию.

В 2010 году Михаил Галанов инициировал открытие отделения патологии новорождённых и отделения реанимации и интенсивной терапии в Сарапульской городской больнице. В 2016 году он возглавил Сарапульскую городскую детскую больницу, в 2018 году — Сарапульскую городскую больницу. Главврачом Сарапульской стоматологической поликлиники Михаил Германович стал в 2023 году.

Среди наград Михаила Галанова — почётная грамота Министерства здравоохранения и социального развития РФ, медаль Священномученика Амвросия Епископа Сарапульского, медаль Русской Православной Церкви «Патриаршая благодарность».

«Коллеги и близкие будут помнить Михаила Германовича как высококвалифицированного специалиста, неравнодушного и преданного своей профессии человека», — высказались в Минздраве Удмуртии.

11:00, 24 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
1370
0
#Сарапул\n#врачи\n#Минздрав Удмуртии\n#некролог