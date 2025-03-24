Ижевск. Удмуртия. В Ижевске скончалась Евгения Копысова — заслуженный деятель искусств Удмуртии, лауреат Государственной премии УР, заведующая музыкальной частью Театра кукол, педагог и композитор, член Союза композиторов России. Об этом в соцсетях сообщил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв.

«Более 40 лет продолжалась её дружба и сотрудничество с Театром кукол. За это время она стала настоящей душой коллектива! Творчество Евгении Владимировны известно не только в Удмуртии. Её песни исполняют хоры и солисты, они звучат со сцен разных театров и будут всегда звучать в наших сердцах. Одно её произведение, созданное совместно с Флором Васильевым «Хватает Волге широты и сини» возносит её в ранг лучших композиторов России! А таких шедевров создано за это время сотни! Нам будет не хватать её энергии, её таланта, её искренней и доброй улыбки!» — написал министр.

Наша справка: Евгения Владимировна Копысова родилась в 1947 году в Борисоглебске Воронежской области. Музыку начала сочинять с семи лет. В 1966 году окончила Волгоградское музыкальное училище (фортепианное отделение). После два года работала преподавателем по фортепиано в ДМШ в г. Калач-на-Дону.

В 1973 году окончила Саратовскую Государственную консерваторию (теоретико-композиторский факультет) по классу профессора Симанского М. Н.