Ижевск. Удмуртия. Из жизни ушла заслуженная артистка России и народная артистка Удмуртии Валентина Загуляева. Об этом сообщает пресс-служба Государственного национального театра республики.

Валентина Александровна родилась в 1937 году в деревне Муважи. В 1961 году она уже начала работать в Удмуртском драмтеатре после окончания Ленинградского театрального института. За свою карьеру она сыграла множество ролей, среди самых запоминающихся — Соня («Девицы-красавицы»), Марфа («Дорогой подарок») и Тимофеевна («Звонкая осень»). Отмечается, что вокальные данные позволяли артистке более глубоко раскрывать образы своих персонажей.

За достижения в работе в 1970 году Валентине Загуляевой присвоено почётное звание Заслуженной артистки Удмуртской АССР, в 1986 — Народной артистки УАССР, а в 1997 — Заслуженной артистки России.

Прощание с артисткой состоится 15 февраля с 10:00 до 11:00 в прощальном зале Республиканского патологоанатомического бюро.