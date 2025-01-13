Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид Экспортировать из Удмуртии проще, чем кажется Лонгрид

Прощание с руководителем «Увадрев-Холдинг» Вячеславом Серовым состоится 15 января в Ижевске

17:36, 13 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Прощание с руководителем «Увадрев-Холдинг» Вячеславом Серовым состоится 15 января в Ижевске
17:36, 13 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1050
0
#Удмуртия\n#некролог
Источник фото: vk.com/golovinuva
1050
0

Отпевание пройдёт в Михаило-Архангельском соборе. 

Ижевск. Удмуртия. 15 января в Ижевске простятся с почётным гражданином Удмуртии, руководителем «Увадрев-Холдинг» Вячеславом Серовым. Об этом сообщил глава Увинского района Владимир Головин. 

Напомним, Вячеслав Николаевич скончался на 85 году жизни. Прощанием состоится 15 января в Михаило-Архангельском соборе Ижевска. Начало в 11:00. 0+

«Немало лет своей жизни Вячеслав Николаевич посвятил работе в нефтегазовой сфере нашей страны. Он прошел долгий путь от простого электромонтера-вышкомонтажника до руководителя крупного предприятия всесоюзного масштаба, оставив значительный след в развитии этой важной отрасли», — написал глава Увинского района. 

В 1981 году Вячеслав Серов возглавил трест «Востокнефтегазэлектромонтаж» в Ижевске, который занимался выполнением сложных электромонтажных работ на ключевых объектах Советского Союза. 

В 2000-е годы Вячеслав Николаевич вывел «Увадрев-Холдинг» из глубокого кризиса, сохранив рабочие места. 

17:36, 13 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1050
0
#Удмуртия\n#некролог