Прощание с руководителем «Увадрев-Холдинг» Вячеславом Серовым состоится 15 января в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. 15 января в Ижевске простятся с почётным гражданином Удмуртии, руководителем «Увадрев-Холдинг» Вячеславом Серовым. Об этом сообщил глава Увинского района Владимир Головин.

Напомним, Вячеслав Николаевич скончался на 85 году жизни. Прощанием состоится 15 января в Михаило-Архангельском соборе Ижевска. Начало в 11:00. 0+

«Немало лет своей жизни Вячеслав Николаевич посвятил работе в нефтегазовой сфере нашей страны. Он прошел долгий путь от простого электромонтера-вышкомонтажника до руководителя крупного предприятия всесоюзного масштаба, оставив значительный след в развитии этой важной отрасли», — написал глава Увинского района.

В 1981 году Вячеслав Серов возглавил трест «Востокнефтегазэлектромонтаж» в Ижевске, который занимался выполнением сложных электромонтажных работ на ключевых объектах Советского Союза.

В 2000-е годы Вячеслав Николаевич вывел «Увадрев-Холдинг» из глубокого кризиса, сохранив рабочие места.