В зоне СВО погиб замгендиректора по безопасности «НИТИ «Прогресс» Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Замгендиректора по безопасности ОАО «НИТИ «Прогресс» погиб в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба научно-исследовательского института.

Алексей Анатольевич Тычинин трудился на Ижевском предприятии с 2006 года. Он неизменно проявлял себя как настоящий профессионал, патриот и надёжный товарищ.

Затем Алексей Анатольевич добровольцем отправился в зону СВО.

«Гордимся, что работали с этим замечательным человеком. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Память о нем навсегда останется в наших сердцах!», — написали в пресс-службе.

Прощание с погибшим состоится 20 января в 12:30 по адресу: Ижевск, улица Майская, 47 («ИжРитуал»).