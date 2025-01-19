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В зоне СВО погиб замгендиректора по безопасности «НИТИ «Прогресс» Ижевска

17:45, 19 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В зоне СВО погиб замгендиректора по безопасности «НИТИ «Прогресс» Ижевска
17:45, 19 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
475
0
#Ижевск\n#НИТИ Прогресс\n#некролог
Источник фото: unsplash.com (Paul Bulai)
475
0

Прощание с Алексеем Тычининым состоится 20 января.

Ижевск. Удмуртия. Замгендиректора по безопасности ОАО «НИТИ «Прогресс» погиб в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба научно-исследовательского института.

Алексей Анатольевич Тычинин трудился на Ижевском предприятии с 2006 года. Он неизменно проявлял себя как настоящий профессионал, патриот и надёжный товарищ.

Затем Алексей Анатольевич добровольцем отправился в зону СВО.

«Гордимся, что работали с этим замечательным человеком. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Память о нем навсегда останется в наших сердцах!», — написали в пресс-службе.

Прощание с погибшим состоится 20 января в 12:30 по адресу: Ижевск, улица Майская, 47 («ИжРитуал»).

17:45, 19 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
475
0
#Ижевск\n#НИТИ Прогресс\n#некролог