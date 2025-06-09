Ижевск. Удмуртия. О кончине журналиста и общественного деятеля Андреса Вальме стало известно в Ижевске. О его уходе из жизни стало известно из официального сообщения Союза журналистов Удмуртии.

О месте и дате смерти, её причине и дате похорон не сообщается.

Наша справка: Андрес Карлович Вальме родился в Магдебурге в 1964 году. Окончил Таллинское высшее военно-политическое училище. Три года отслужил в Среднеазиатском военном округе Казахстана. Затем был переведён в Приволжско-Уральский военный округ, где находился в Центральном дорожно-строительном управлении.

С 1990 года — депутат Глазовского городского совета.

С 1992 года являлся советником Владимира Жириновского по межнациональным отношениям.

С 1992 по 1994 годы — заместитель главного редактора газеты «Красное Знамя».

С 1994 по 1999 год состоял в Госдуме помощником депутатов В. Новикова (ЛДПР), М. Кошкина (АПР) и С. Митрохина (Яблоко) по работе в регионе.

С 1996 по 1999 года — ведущий редактор газеты «Золотая Провинция» в Ижевске.

С 2000 года был исполнительным директором издательства «Vertrag» и проживал в эстонской Нарве. Был председателем НКО «Эстонский военный мемориал», единственным смотрителем кладбища Юденича в Эстонии, на котором произведено братское захоронение воинов Северо-Западной армии.

Андрес Вальме был организатором конференций о проблемах Кавказа, об исторических аспектах российско-европейской торговли, о холокосте, об исторических аспектах армии Юденича.

В Эстонии являлся инициатором и активным участником установки пяти плит, на которых высечены имена 722 военнослужащих Белой Армии под командованием генерала Юденича и членов их семей, погибших под Нарвой в период 1919-1920 годов.

Курировал кладбище 92-го Печорского полка, размещавшегося в Нарве с 1883 по 1914 годы.

В Удмуртии также активно занимался вопросами межнационального сотрудничества. Курировал кладбища австро-венгерских военнопленных времён Первой мировой войны на территории УР.