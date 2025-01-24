В Удмуртии скончался организатор Управления по обеспечению деятельности мировых судей республики Александр Мошков

Ижевск. Удмуртия. Сегодня, 24 января, скончался бывший начальник Управления по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртии при правительстве республики Александр Иванович Мошков. Об этом сообщает Главное управление юстиции УР.

«Александр Иванович стоял у истоков создания и формирования Управления по обеспечению деятельности мировых судей УР, всегда отличался активностью и отличными организаторскими способностями. Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким Александра Ивановича. Светлая память о нём, как о высококвалифицированном специалисте, порядочном и отзывчивом человеке, навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении.

В послужном списке также: организация работы одного из Управлений МВД СССР, создание Отделения федерального казначейства по городу Ижевску, проведение Всероссийской переписи населения 2002 года в должности руководителя Территориального управления Госстатистики.

Прощание с Александром Мошковым состоится в воскресенье, 26 января, в 11:00 в прощальном зале по адресу: Ижевск, ул. Олега Кошевого, 16.

0+