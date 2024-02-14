В Ижевске осудили директора «Городской УК» за неисполнение решений суда

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили директора управляющей компании ООО «Городская УК» Наиля Кутдузова за неисполнение решений суда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что с октября 2022 года по январь 2023 года обвиняемый, занимая должность директора управляющей компании, уклонился от погашения кредиторской задолженности перед ресурсоснабжающей организацией. Отмечается, что по решению арбитражного суда он должен был выплатить более 6 млн рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 315 УК России («Злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению»).

В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью погасил задолженность. Устиновский районный суд Ижевска приговорил Наиля Кутдузова к лишению свободы в исправительной колонии общего режима на 5 лет и 7 месяцев. Также обвиняемого обязали выплатить штраф на сумму 650 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, что в 2023 году Наиль Кутдузов получил шесть лет лишения свободы за хищение денег собственников жилья, которые были переданы на погашение коммунальных платежей. Позднее Верховный суд Удмуртии смягчил приговор до 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Также в 2024 году советника директора «Городской УК» Рауфа Кутдузова обвинили в хищении более полумиллиона рублей у жителей двух подконтрольных многоквартирных домов.